Morta ex concorrente del Grande Fratello Monica Sirianni, malore improvviso al bar

È morta Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello. Colpita da un malore improvviso nella tarda serata di venerdì 5 maggio, mentre era in un bar insieme ad alcuni amici - a Soveria Mannelli, paese in provincia di Catanzaro - è stata soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale. Arrivata in condizioni disperate, è morta poco dopo. Aveva 37 anni. Sono in corso tutti gli accertamenti necessari per comprendere le cause del decesso e dalle prime indiscrezioni non si esclude l'ipotesi infarto.

Monica partecipò all'edizione 2011/2012 del Grande Fratello - condotta da Alessia Marcuzzi e vinta da Sabrina Mbarek - ma da anni si era allontanata dalla tv. Quando entrò nella Casa di Cinecittà aveva 25 anni e lavorava come insegnante di inglese. I suoi genitori, emigrati a Sidney, non erano d'accordo ma lei decise lo stesso di fare questa esperienza. Insieme a lei, quell'anno, anche Patrick Ray Pugliese, Cristina Del Basso e Ilenia Pastorelli.

In quelle settimane scoppiò l'amore con Fabrizio Conti, un altro concorrente, per cui lasciò il fidanzato di allora, Diego Bevilacqua. La loro storia proseguì fuori dalla Casa, ma si interruppe non molto dopo la fine del reality.

