Il mondo del cinema piange la "bersagliera". È morta, all’età di 95 anni, Gina Lollobrigida. Tra le più grandi attrici del cinema italiano di sempre. Nata a Subiaco, in provincia di Roma, il 4 luglio 1927. Diretta da De Sica, Monicelli, Germi e Soldati.

In 80 anni di carriera ha recitato in più di 60 film. Ha ricevuto 7 David di Donatello, un Golden Globe, 2 Nastri d’Argento. Il suo nome tra le stelle della Hollwyood Walk of Fame di Los Angeles. Lo scorso settembre fu ricoverata per una frattura al femore. Lascia il figlio Andrea e tutti gli amanti del cinema italiano.