Asia Argento distrutta per la morte della mamma: "Ho perso l'unico punto di riferimento"

È morta Daria Nicolodi, attrice e sceneggiatrice, nota anche per essere stata la compagna storica di Dario Argento e mamma di Asia, secondogenita del regista. È stato il re dell'horror italiano a dare per primo la notizia della sua scomparsa, ma poco dopo, su Instagram, sono arrivate anche le parole di Asia Argento.

Asia Argento: "Mi manca la terra sotto i piedi"

Sul profilo social dell'attrice una serie di foto, dalle più vecchie alle più recenti, per ricordare la mamma che non c'è più. Fortissima la loro somiglianza, così come il legame che hanno sempre avuto e che Asia ricorda con commozione: "Riposa in pace mamma adorata. Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire. Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata. Anche se senza di te mi manca la terra sotto i piedi, e sento di aver perso il mio unico vero punto di riferimento. Sono vicina a tutti quelli che l'hanno conosciuta e l'hanno amata. Io sarò per sempre la tua Aria, Daria".