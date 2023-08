I funerali di Michela Murgia: domani a Roma l'ultimo saluto

I funerali di Michela Murgia si svolgeranno domani, 12 agosto, alle 15.30, nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo, a Roma, città che la scrittrice di origini sarde, scomparsa ieri all'età di 51 anni, aveva scelto per trascorrere l'ultimo periodo della sua vita, in una grande casa acquistata per lei e tutti i membri della sua famiglia queer.

Pochi giorni fa le ultime interazioni su Instagram con cui l'autrice di Accabadora aveva fatto sapere di essere allettata, molto provata dalla malattia e sotto morfina, circondata dall'affetto del marito Lorenzo Terenzi e dei figli che definiva "dell'anima", perché - spiegava - "è insensato dire che di madre ce n'è una sola, una condanna per la donna e anche per chi le è figlio. La maternità ha tante forme".

Sui social innumerevoli i messaggi di cordoglio da parte di amici, lettori, esponenti politici e famigliari. Tra loro anche il gesto di Lorenzo Terenzi, sposato quando le sue condizioni di salute hanno iniziato a peggiorare: da parte sua, sui social nessuna parola, ma solo una delle più belle foto di Michela Murgia, ritratta con un magnifico abito rosso mentre sembra intenta a danzare.

La vita privata

La vita privata di Michela Murgia ha attirato l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica anche nell'ultima fase della sua esistenza: prima per l'annuncio con cui ha reso pubblico di essere stata colpita da un tumore giunto al quarto stadio e dunque con una breve prospettiva di vita; e subito dopo con la decisione presa da Michela Murgia, già sposata dal 2010 al 2014 con l'informatico lombardo Manuel Persico, di sposarsi 'in articulo mortis' in seconde nozze con il regista Lorenzo Terenzi, pur non credendo nel valore del matrimonio ma per garantire alla sua famiglia queer 'allargata' quel che lo Stato ancora non garantisce per legge, definendo le sue nozze "un atto politico".

