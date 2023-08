Michela Murgia, il ricordo di Giorgia Meloni: "Combatteva per difendere le sue idee. Grande rispetto"

C'è anche Giorgia Meloni tra i tantissimi utenti che in queste ore stanno esprimendo il loro cordoglio per la morte di Michela Murgia: "Voglio esprimere sincere condoglianze alla famiglia e agli amici della scrittrice Michela Murgia. Era una donna che combatteva per difendere le sue idee, seppur notoriamente diverse dalle mie, e di questo ho grande rispetto" ha scritto la premier in un post che si aggiunge a quelli pubblicati da altri esponenti della politica.

Voglio esprimere sincere condoglianze alla famiglia e agli amici della scrittrice Michela Murgia. Era una donna che combatteva per difendere le sue idee, seppur notoriamente diverse dalle mie, e di questo ho grande rispetto. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 11, 2023

Nei mesi scorsi la premier e la scrittrice erano state parti di un botta e risposta a distanza che aveva creato un ampio dibattito. Nella lunga intervista con cui aveva parlato dell'ultimo stadio della sua malattia, della sua famiglia queer, della decisione di sposare Lorenzo Terenzi perché - aveva spiegato - "lo Stato alla fine vorrà un nome legale che prenda le decisioni", Murgia aveva affrontato anche temi politici esprimendo apertamente la sua visione diametralmente opposta a quella del governo in carica. "Spero solo di morire quando Giorgia Meloni non sarà più presidente del Consiglio. Perché il suo è un governo fascista", aveva detto, "Ricordatemi come vi pare. Non ho mai pensato di mostrarmi diversa da come sono per compiacere qualcuno".

Poco dopo la premier aveva affidato a un post Instagram un commento alle sue dichiarazioni: "Apprendo da una sua lunga intervista che la scrittrice Michela Murgia è affetta da un bruttissimo male. Non l'ho mai conosciuta e non ho mai condiviso le sue idee, ma voglio mandarle un abbraccio e dirle che tifiamo per lei. E io spero davvero che lei riesca a vedere il giorno in cui non sarò più Presidente del Consiglio, come auspica, perché io punto a rimanere a fare il mio lavoro ancora per molto tempo. Forza Michela!".