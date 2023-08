Morta Michela Murgia, le reazioni sui social. Saviano: "Ma l'amore mio non muore"; Salvini: "Una preghiera"

Immediate e corali le reazioni alla notizia della morte di Michela Murgia, scomparsa nella tarda serata di giovedì 10 agosto a qualche mese dal racconto della sua malattia, un carcinoma ai reni al quarto stadio. In queste ore i social, luogo virtuale da cui la scrittrice 51enne aveva acceso dibattiti e argomentato la propria libertà di amare e di scegliere chi amare presentando la sua famiglia queer, sono diventati un muro di parole, frasi, messaggi e citazioni cariche di affetto e di profondo dolore per la sua perdita.

"Ma l'amor mio non muore", scrive Roberto Saviano; "Non so come faremo a stare senza di te. Ci hai insegnato come vivere e anche come morire", le parole di Luciana Littizzetto. E ancora Geppi Cucciari ("Quel tuo ultimo sorriso, donna luminosa, lo porterò sempre con me"), Vladimir Luxuria ("Ci eravamo messaggiate da poco e non potevo immaginare che tutto precipitasse così velocemente: un grande dolore e una immensa e troppo precoce perdita. Ci mancherà il tuo pensiero lucido e mai banale "); Corrado Formigli ("La tua battaglia per i diritti non muore"); Simona Ventura (Buon viaggio a una donna speciale, padrona delle sue idee).

Michela Murgia, da Salvini a Boldrini le reazioni dalla politica

Michela Murgia è sempre stata schietta, diretta, pronta anche allo scontro per sostenere le sue battaglie che trovavano negli esponenti politici ostilità oppure sostegno. E moltissime sono state le reazioni anche dal mondo della politica alla notizia della sua scomparsa, a partire da Matteo Salvini che nel 2019 bollò la scrittrice come "radical chic" e lei, di tutta risposta, pubblicò il suo curriculum per metterlo a confronto: "Una preghiera", ha scritto oggi il il vicepremier e leader della Lega a corredo della foto di Murgia. "Buon viaggio Michela, la pensavamo in modo diverso, ma spero tu possa ora trovare la pace", scrive invece il ministro del Turismo Daniela Santanchè.

"Non sapevo che la situazione fosse già compromessa. Pensavo e speravo ci fosse ancora margine di guarigione. Mi spiace. Non condividevo nulla del tuo pensiero ma avrei voluto continuare a confrontarmi con te, come abbiamo fatto tante volte. A Dio", il post dell'ex senatore Simone Pillon, mentre "Lotteremo insieme sempre, perché ci sarai sempre e vinceremo noi" è la frase del deputato ed esponente della comunità Lgbt Alessandro Zan. Da parte di Laura Boldrini, poi una linga riflessione: "Sapevamo che questo momento sarebbe arrivato presto, perché lei stessa ci aveva informato del suo stato di salute, senza nascondere niente. Ciò nonostante, sentiamo già un grande vuoto perché Michela Murgia è stata una donna unica nel panorama italiano: una scrittrice, un’intellettuale, un’artista, una voce libera, una femminista con un occhio dissacrante verso le convenzioni e le ipocrisie. Una persona interessante che amava le provocazioni e la sfida a viso aperto. Ha vissuto a modo proprio, Michela, con la sua famiglia queer, circondata da affetto. Con le scelte radicali della sua vita e anche con la sua morte, ha dimostrato intelligenza e impegno politico. Di questo e di molto altro le saremo sempre grati".

