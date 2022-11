È morta nonna Rosetta, adorato volto di Casa Surace

Famosa c'era diventata per caso, partecipando ai video del nipote di Beppe Polito, uno dei protagonisti di Casa Surace. Amatissima, nonna Rosetta è morta in queste ore all'età di 89 anni. L'annuncio è arrivato proprio attraverso un post condiviso dal gruppo di videomaker.

"Addio nonna - si legge - Ti chiamiamo nonna, perchè per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la nostra migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: “Stattaccort”.

Ci stiamo accorti, tranquilla".

Sconosciute le ragioni del decesso. Nata a San Giorgio a Cremano, a Napoli, nel 1933, da tempo si era trasferita a Sala Consilina, in provincia di Salerno, dove il gruppo artistico fa base. Ex casalinga, da sette anni era diventata la nonna d'Italia, tanto da prendere parte a svariate produzioni, anche televisive, del team. L'ultimo video lo aveva registrato un mese fa ed aveva come tema il risparmio energetico. "Una volta serviva al cast una donna anziana che interpretasse il ruolo della nonna del gruppo e mio nipote fece il mio nome. Dovevo girare solo un video, invece sono diventata la loro nonna ufficiale", raccontava con orgoglio. E ancora: "Ora quando vado al supermercato mi fermano tutti per un selfie, non posso camminare: è una cosa pazzesca, anche se a me fa piacere. Sono sempre circondate dai giovani e questo mi fa stare bene".

L'ultimo video di Nonna Rosetta

L'ultimo video registrato da nonna Rosetta risale ad un mese fa ed aveva come tema quello del risparmio energetico. Col solito mix di ironia e tenerezza, la nonna dava alcune dritte su come risparmiare. Dai riscaldamenti più bassi ("Da 40 anni dormo con la vestaglia di flanella") alle luci da spegnere sempre quando si esce da una stanza ("Che cos'è la vostra, una casa o una festa patronale?").

Lo spot in tv

<iframe width="1004" height="565" src="https://www.youtube.com/embed/5xT6hneDTB0" title="Linkem con la nonna di casa Surace pubblicità spot 2021" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>