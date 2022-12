"È morto Claudio Baglioni". Il trend è virale su TikTok: i 3 video più divertenti

È l'ultima moda di TikTok, quella di ingannare i propri genitori e nonni fingendo che i loro beniamini siano passati a miglior vita. Il gioco consiste nell'immortalarne la reazione e pubblicarla in un video sulla piattaforma cinese, facendo il pieno di like. Si immagina che il trend arrivi dall'estero, dove il povero malcapitato è Phil Collins. "Oh my god, Phil collins died at 71", dicono i ragazzi americani ai loro papà, facendoli andare nel panico. Uno dei video ha un milione e mezzo di visualizzazioni. In Italia le vittime sono principalmente Claudio Baglioni per i genitori e Al Bano per i nonni, ma il carnet è vario e c'è chi finge sia morta anche Gemma Galgani, volto di Uomini e Donne. Anche qui innumerevoli views, con Baglioni che tocca le quattro milioni. Insomma, qualora vostro figlio verrà a raccontarvi che il cantautore romano è deceduto, fate attenzione che non abbia uno smartphone in mano, magari con la videocamera girata verso di voi.