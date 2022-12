Tina Turner, il figlio è morto di cancro: la cantante rompe il silenzio

Ronnie Turner è morto a causa di un cancro. Il figlio minore di Tina Turner è stato trovato senza vita, ieri, nella sua casa di Los Angeles. Aveva 62 anni. Fino a poche ore fa non erano state diffuse informazioni sui motivi del decesso, a svelarli è adesso sua mogle Afida: "Ronnie era un musicista e un bassista fantastico, anima incredibile, un cuore da vero angelo - scrive su Instagram in un post dedicato al suo grande amore - Sto malissimo, lui era unico e in tre settimane si è ammalato. Fan*** cancro". Ronnie aveva avuto un tumore già in passato.

Straziata dal dolore per la perdita improvvisa del figlio, Tina Turner rompe il silenzio sui social: "Hai lasciato il mondo troppo presto. Nel dolore chiudo gli occhi e penso a te, mio amato figlio". Per la cantante 83enne, che nel 2018 aveva già perso il primogenito Craig, è la seconda tragedia familiare. Craig Turner si suicidò con un colpo di pistola nel suo ufficio di Los Angeles.

Il post di Tina Turner per la morte del figlio Ronnie

Chi era Ronnie Turner

Nato nel 1960, Ronnie è il figlio che Tina Turner ha avuto dal marito Ike, l'uomo da cui la cantante si separò sedici anni dopo con l'accusa di maltrattamenti e che morì nel 2007 per overdose. Accanto alla madre aveva recitato nel film biografico "What's Love Got To Do With It", del 1993.