È morto Francesco Nuti

È morto stamani a Roma l'attore Francesco Nuti. Aveva 68 anni ed era malato da tempo. Lo ha reso noto la figlia Ginevra assieme ai familiari "che ringraziano di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l'attore nel lungo periodo della malattia, in particolare il personale di Villa Verde di Roma". La data e il luogo delle esequie saranno rese note nelle prossime ore. La famiglia chiede che sia rispettato il momento di grande dolore "e per questo motivo non intende rilasciare dichiarazioni".

Alcuni anni fa a parlare delle condizioni di salute del padre era stata Ginevra Nuti, sua tutrice legale. Da anni l'uomo viveva privo della parola e non autonomo dopo una tragica caduta dalle scale di casa che lo lasciò a lungo in coma. "Sono diventata la tutrice di mio padre - ha raccontato Ginevra ospite di Vieni da me, talk condotto nel pomeriggio di Rai Uno da Caterina Balivo - Da quando ho compiuto 18 anni, sono sua figlia e credo sia importante che, per me e mio padre, debba avere questo incarico. E prendermi cura di mio padre anche in questo aspetto".

Nato a Prato nel 1955, Francesco Nuti ha vissuto due vite: la prima da attore e regista di cinema, interprete di quel tipo di commedia romantica e agro dolce che ha avuto grande presa sugli autori comici delle generazioni successive, che con la sua leggerezza è stato campione di box office negli anni '80; la seconda, ormai vittima triste della crisi del suo stesso cinema comico, segnata da un calvario di cadute, incidenti, accidenti e malattie, che dal 2006 lo hanno reso semi infermo.

Una vita privata piena di difficoltà, quella di Nuti. Vittima di depressione, "ha fatto fatica a gestire il successo", raccontò a Domenica In Annamaria Malipiero, sua compagna dal 1994 al 2000 e con la quale Nuti ha avuto la figlia Ginevra. Nel 2006 un incidente domestico gli procura un trauma cranico e il coma. A quella prima caduta ne seguì una seconda nel 2016 e il ricovero specializzato in una clinica romana dove ha trascorso anni. Oggi il decesso.