Morto il fratello di Iva Zanicchi: "Ti ho amato come un figlio"

È morto il fratello di Iva Zanicchi. L'uomo, malato di covid, era ricoverato all'ospedale di Vimercate, dove fino a qualche giorno fa c'erano anche la cantante e sua sorella, con polmonite bilaterale. Su Instagram il triste annuncio dell'artista emiliana, che condivide una delle loro ultime foto e scrive: "Ciao fratello mio, ti ho amato come un figlio".

Iva Zanicchi: "Il contagio è avvenuto in famiglia"

Il contagio sarebbe avvenuto proprio in famiglia, come ha fatto sapere la Zanicchi in un'intervista rilasciata a Repubblica, dove aveva parlato anche delle gravi condizioni del fratello: "A casa c'erano i parenti, giravano i nipoti. Non c'è niente da fare, eravamo lì, tutti insieme. Ho passato nove giorni brutti. Sono stata nell'ospedale di Vimercate, che è nuovo, moderno, e vederlo fa bene al morale. Stanze con al massimo tre letti: io ero con mia sorella, siamo state ricoverate insieme. E ora anche mio fratello è lì, sta male". L'uomo, purtroppo, non ce l'ha fatta e il suo nome va ad aggiungersi alle oltre 50 mila vittime del covid.

Iva Zanicchi guarita dal coronavirus

È iniziata i primi di novembre la battaglia di Iva Zanicchi contro il coronavirus. Per qualche giorno i sintomi erano sotto controllo, poi la cantante si è aggravata ed è stato necessario il ricovero in ospedale, dove è rimasta una settimana. Ero piena di dolori alle anche e alle articolazioni, ma ho pensato: 'Teniamo duro, passerà' - ha raccontato - Poi invece il virus è cambiato, mi è venuto un po' di affanno, è iniziata la bronchite. Mi sono misurata la febbre, avevo 37.6. Ho chiamato il medico, mi ha detto: 'Comincia a prendere l’antibiotico'. Non sarei andata al pronto soccorso se non fosse stato per Alessandro delle Iene, che ha insistito". La Zanicchi è tornata a casa la scorsa settimana: "“Non sono ancora in forma - ha fatto sapere - Ci vorrà un po' di tempo".