Morto l'attore Julian Sands, i suoi resti ritrovati sulle montagne della California

Sono dell'attore Julian Sands, 65 anni, i resti umani trovati sulle montagne della California. L'attore britannico, famoso per film come "Urla del silenzio" e "Camera con vista", era scomparso a gennaio durante un'escursione. La polizia ha confermato l'identità del cadavere rinvenuto nell'area di Baldy Bowl sulle San Gabriel Mountains. Lo sceriffo della contea di San Bernardino ha reso noto che "la causa della morte è ancora oggetto di inchiesta" e si attendono i risultati di altri test.

La scomparsa di Sands è avvenuta il 13 gennaio scorso. Appassionato di escursionismo, l'artista 65enne, padre di tre figli adulti avuti dalla giornalista Evgenia Citkowitz, aveva intrapreso un'escursione nelle montagne di San Gabriel. Fino a questo momento le ricerche si erano concentrate soprattutto nell'area di Mount Baldy, ultima zona in cui gli investigatori avevano rintracciato segnali dal suo cellulare. Fino a sabato scorso, però, non avevano avuto alcuni esito, complice anche le condizioni impervie del luogo e le condizioni tutt'altro che favorevoli. "Continuiamo a tenere Julian nei nostri cuori con ricordi luminosi di lui come un padre meraviglioso, marito, esploratore, amante del mondo naturale e delle arti, e come un artista originale e collaborativo", aveva fatto sapere la famiglia.

A rinvenire resti umani sono stati alcuni escursionisti che percorrevano la stessa zona desertica vicino a Mount Baldy intorno alle dieci di mattina.