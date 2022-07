Addio a Peter Brook, gigante del teatro del Novecento

Peter Brook, una delle più grandi figure della scena teatrale internazionale, è morto a Parigi a 97 anni. Pioniere del teatro sperimentale, prima in Inghilterra e poi in Francia, il regista e sceneggiatore britannico è stato un uomo di spettacolo completo, tra i riformatori teatrali della seconda metà del Novecento che ha firmato molte messinscene memorabili, tra cui il kolossal teatrale "Il Mahabhàrata".

Si è avvalso spesso di attori non professionisti e di diversa provenienza etnica, adottando un metodo di lavoro in cui le azioni si improvvisano sul set o sulla scena, al di là della sceneggiatura.

"Non ci sono parole per descrivere il dolore, lo sgomento e il senso di abbandono, di perdita immensa, non solo per noi che siamo stati i suoi attori ma per l'intera umanità" il commento dell'attrice Giovanna Mezzogiorno: "È stato il mio maestro, il mio secondo padre, gli devo tutto. Spero che il suo viaggio sia felice. La sua vita è stata esemplare e quello che ha regalato a milioni di persone rimarrà punto di riferimento, esempio di rigore e genialità senza pari".

La carriera di Peter Brook

Nato a Londra il 21 marzo 1925, Peter Brook esordì nel cinema da giovanissimo, mentre completava gli studi a Oxford, con "Sentimental journey" (1943), un film privo di dialoghi e interpretato da attori non professionisti reclutati nei pub, nel cui sonoro è integrata la voce di commento. Si fa notare come interprete delle opere di Shakespeare, tanto da diventare, prima, direttore del London's Royal Opera House e, nel 1962, della Royal Shakespeare Company, dove affianca ai classici una serie di opere moderne e lavori sperimentali ispirate in particolare al 'teatro della crudelta'' di Artaud, come un celeberrimo 'Marat-Sade' di Peter Weiss e 'Us' lavoro che faceva riferimento alla violenza della guerra in Vietnam. Negli anni Broke si appassiona ad autori più contemporanei, approdando così anche al cinema e alla televisione.

Forte anche l'impegno politico di Brook, confermato da "Tell me lies" in cui si sviluppa una documentata denuncia delle responsabilità storiche del governo statunitense nella guerra in Vietnam, attraverso l'assemblaggio di materiali diversi, come immagini di repertorio, interviste con scrittori, studenti, membri del Parlamento, leader del Black Power. Dopo "Re Lear" (1970), adattamento televisivo del dramma di Shakespeare, nei primi anni Settanta Brook si dedicò al documentario di taglio antropologico, raccontando i viaggi compiuti in Iran ("Orghast", 1971) e in Africa, con la sua compagnia teatrale, alla ricerca delle basi comuni a tutte le culture.

Tante le onorificenze e i riconoscimenti ricevuti da Peter Brook: Commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico, membro dell'Ordine dei Compagni d'onore, Premio Kyoto per le arti e la filosofia, Commendatore dell'Ordine della Legion d'onore, Premium Imperiale, Premio Nonino "A un Maestro del nostro tempo", Premio Principessa delle Asturie per l'arte.