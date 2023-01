È morto Pumba, il maialino più amato dei social. Il padrone: "Mi hai salvato dalla morte di mia mamma"

Charley Rama e Anna Baldato, padroni di Pumba, hanno dato notizia della morte del maialino vietnamita diventato negli ultimi mesi un'autentica star dei social. Un seguito da vero e proprio influencer, pari a 400mila follower, che oggi piangono uno dei protagonisti più amati della rete, su TikTok in particolare. "Con il cuore in mano e un vuoto enorme dobbiamo dirvi che Pumbi ha avuto una brutta reazione stamattina", scrivono i padroncini, che avevano avuto l'idea di aprigli un account. "Nonostante le corse e la respirazione bocca a bocca non ce l?ha fatta. Pumba è volato in cielo. E noi siamo letteralmente distrutti". Nei giorni scorsi l?intervento che il maialino aveva dovuto subire a causa di una frattura alla zampa dopo una caduta. Tutto sembrava essere andato per il meglio, poi il peggioramento delle condizioni.

Quando la coppia di fidanzati aveva deciso di adottare l'animale e di accoglierlo in casa, tempo fa, lui era già vittima di una malattia genetica. Entrambi erano stati l'uno la salvezza dell'altro. Sì perché da una parte c'era Pumba, che in natura rischiava di non sopravvivere, perché emarginato dai suoi simili proprio per la patologia che lo affliggeva. E dall'altra c'era Charley, che ha definito il piccolino "una salvezza" dopo il grave lutto che in quel periodo gli aveva portato via la madre. Giorgio dopo giorno, Rama e Anna avevano così cominciato a raccontare la vita di Pumba e degli altri animali nella fattoria didattica dell''agriturismo Angolo di Paradiso, gestita proprio Charley e e dal padre Graziano, in provincia di Vicenza. Oltre trecentomila i like di addio nell'ultimo post.