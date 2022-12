È morto il nipote di Bob Marley: Jo Mersa aveva 31

Joseph "Jo Mersa" Marley, figlio del musicista Stephen Marley e nipote dell'icona del reggae Bob Marley, è morto all'età di 31 anni. Secondo la stazione radiofonica statunitense WZPP Marley avrebbe subito un attacco d'asma ed è stato trovato cadavere a bordo di un'autovettura martedì mattina.

I’ve just learned of the tragic loss of Joseph “Jo Mersa” Marley. A talented young reggae artiste, son of Stephen Marley & grandson of Bob Marley at only 31 yrs old. The loss of a child is a devastating blow no parent should face, my condolences to Stephen & the entire family. pic.twitter.com/BJf1NLH6Qc — Mark J. Golding (@MarkJGolding) December 27, 2022

Marley è nato in Giamaica nel 1992 prima di trasferirsi a Miami all'età di 11 anni. Seguendo le orme di suo padre e suo nonno, ha iniziato a scrivere musica alle scuole medie e ha pubblicato la sua prima canzone, "My Girl", da adolescente. Era noto per canzoni come "Burn it Down", "Made It" e "No Way Out"

In una intervista con Rolling Stone, Marley ha parlato di crescere in un ambiente musicale. "È stata una cosa davvero magica, vedere quelle persone venire a casa e come sarebbe avvenuto l'intero processo di lavoro", ha detto. “Tornavo a casa e provavo a fare i compiti, ma finivo per distrarmi e andavo a sbirciare in studio".