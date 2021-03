Achille Lauro, l'ultimo 'quadro' è in una bara

Disteso all'interno di una bara - o meglio, una di quelle teche dove di solito vengono esposti Papi e Santi imbalsamati - in jeans, a petto nudo, ricoperto di fiori, con una fascia bianca di pizzo sulla testa e spille colorate a forma di mosca. È l'ultimo 'quadro' di Achille Lauro, che dopo Sanremo presenta così il suo nuovo album. Un'altra discutibile 'scenografia' che si va ad aggiungere alla lunga lista del cantautore-performer che ha fatto delle sue provocazioni un marchio di fabbrica, anche se non convincono più tutti. Il palco dell'Ariston è stata un'arma a doppio taglio per lui, da un lato adesso ancora più acclamato, dall'altro invece con un po' di smalto caduto. Achille divide, come ogni 'idolo', ma continua a far parlare di sé e se questo è lo scopo, missione compiuta ancora una volta.

'Lauro' - il suo ottavo disco, dal 16 aprile "fuori ovunque" - contiene 13 canzoni tra cui 'Solo Noi', presentata a Sanremo, e a svelare la tracklist è l'artista sui social. Immancabile la sua dedica, sulla scia degli inni sanremesi di ogni fine performance: "Per chi ha scelto di essere e di goderne. Per chi se ne frega. Per chi ha conosciuto la fine e della fine ha fatto il suo nuovo inizio. Per tutti gli incompresi, come lo siamo noi". Stavolta, senza la benedizione di Dio.

