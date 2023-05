Addio a Tina Turner: la cantante aveva 83 anni

E' morta a 83 anni, dopo una lunga malattia, Tina Turner. Lo ha riferito ai media internazionali il suo portavoce. La regina del rock si e' spenta nella sua abitazione a Kusnacht, vicino Zurigo, in Svizzera. ''Ci sara' una cerimonia funebre privata a cui parteciperanno amici intimi e familiari. Si prega di rispettare la privacy della sua famiglia in questo momento difficile'', ha sottolineato il portavoce.

Tina Turner, pseudonimo di Anna Mae Bullock, era nata nel 1939 a Bronswille, nel Tennessee. Aveva cominciato a cantare giovanissima nella chiesa della sua città per poi incontrare il marito Ike Turner e diventare una delle più grandi icone musicali di tutti i tempi. Vero e proprio simbolo del rock ha percorso una carriera che va dagli anni '60 agli anni 2000. Nel 1991 è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame, mentre nel 1967 è diventata la prima artista afroamericana ad apparire sulla copertina della rivista Rolling Stone.

Un successo prima assaporato con Ike Turner, nel corso degli anni'70, con il duo Ike & Tina Turner e continuato, dopo il divorzio artistico e sentimentale dal marito. Nel corso degli anni '80 Turner ha firmato hit indimenticabili come ''What's Love Got to Do with It'', ''Better Be Good to Me'', ''Private Dancer'' e molte altre, diventando un vero e proprio simbolo di un'era. Nel corso della sua lunga carriera ha ricevuto dodici Grammy Awards e ha contribuito a scrivere alcune tra le pagine più indimenticabili del rock.