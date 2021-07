Jasmine presenta il nuovo singolo, papà Al Bano emozionato in prima fila

A Roma la festa per il lancio in anteprima del brano 'Stikide' feat Deny K

Sempre più sulle orme del papà Jasmine Carrisi. La figlia di Al Bano ha appena lanciato il nuovo singolo, 'Stikide', in collaborazione con Dany K e Kiko El Crazy, presentato ieri in anteprima al Kram di Roma.

A condurre la serata Miriam Galanti, in prima fila - emozionato - il cantante di Cellino San Marco, orgoglioso di vedere Jasmine inseguire il proprio sogno. Il brano è stato fortemente voluto da Deny K: "Lo avevo in preparazione da un anno - ha detto - fidatevi perché è una figata e vi viene subito voglia di ballare. Stikide è una parola inventata che vuol dire divertirsi, diciamo che vuol dire sti cavoli". Una canzone che come detto trova la preziosa collaborazione di Jasmine Carrisi: "Io sono arrivata dopo nel progetto solo per la mia parte, ma il raggaeton d'estate è un must e spacca tantissimo".

Una serata all'insegna del red carpet con tanti ospiti che hanno presenziato all'evento brindando con Al Bano, Jasmine Carrisi e Deny K. A premere alle ore 20 in punto il bottone, rilasciando la canzone su YouTube, è stato proprio il leone di Cellino. Tra gli ospiti della festa lo stylist internazionale Antonio Bardini, l'attore e regista Lorenzo Tiberia, la top influencer Kate Cavaliere, l'attrice Raffaella Paleari, il volto delle Iene Alessandro Regis.

Alcune foto della serata

Foto Bachiorri - De Ross