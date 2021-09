Al Bano e Vittorio Sgarbi fischiati all’evento per Franco Battiato: il critico d’arte lascia il palco

A sorpresa i due sono saliti sul palco dell'Arena di Verona, ma i presenti non hanno gradito

Al Bano e Vittorio Sgarbi sono stati fischiati all’Arena di Verona durante la serata evento dedicata a Franco Battiato. Saliti a sorpresa sul palco, il cantante e il critico d’arte sono stati travolti da urla di malcontento dal pubblico presente. "Vorrei dedicarvi un sonetto, vorrei dedicarvi una poesia, vorrei fare tante cose di quelle che avevo in mente di fare, ma la miglior cosa è che io me ne vada così come sono arrivato" ha detto Al Bano evidentemente imbarazzato davanti alla platea ostile al suo intervento; "Saluto mia sorella e tanto mi basta, e a quelli che mi insultano dico ‘siate felici’", ha poi aggiunto Sgarbi prima di abbandonare il palco. Di seguito le immagini che hanno registrato la scena postate da un utente Twitter.

(credit Twitter @CriGiudici)