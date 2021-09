Alanis Morissette, la confessione choc: "Stuprata da più uomini"

Oggi 47enne, Alanis Morissette ha rivelato di essere stata stuprata da più uomini, quando era ancora un'adolescente. La cantante canadese ne ha parlato per la prima volta all'interno del documentario HBO 'Jagged', presentato in anteprima al Toronto International Film Festival 2021.

La confessione

"Mi ci sono voluti anni di terapia anche solo per ammettere che c'era stato qualche tipo di vittimizzazione da parte mia", ha confessato Alanis, visibilmente commossa nel parlarne pubblicamente per la prima volta. "Dicevo sempre che ero consenziente, ma poi mi veniva ricordato, 'Ehi, avevi 15 anni, non sei consenziente a 15 anni'. Ora penso, 'Oh sì, sono tutti pedofili. E' uno stupro di minore". Morissette, che ha taciuto l’identità dei suoi aguzzini, ha ammesso di averne parlato all'epoca con alcune persone, ma di non essere mai stata creduta o realmente ascoltata. Il suo grido d'aiuto cadde nel vuoto. “Molte persone dicono 'perché quella donna ha aspettato 30 anni?' Io dico vaffanc*lo", ha tuonato Alanis. "Non hanno aspettato 30 anni. Nessuno le ascoltava oppure la loro vita era minacciata o era minacciata la loro famiglia. Tutta la cosa del 'perché le donne aspettano?' Le donne non aspettano. La nostra cultura non ascolta".

Il doc HBO

Diretto da Alison Klayman, Jagged andrà in onda sulla HBO poco dopo la premiere al Festival canadese. Debuttante esattamente 30 anni fa, Alanis Morissette ha vinto 7 Grammy e venduto decine di milioni di copie. Nel 2010 ha sposato il rapper Mario Treadway, in arte MC Souleye, con il quale ha avuto tre figli: Ever Imre, nato il 25 dicembre 2010, Onyx Solace, nata il 23 giugno 2016 e Winter Mercy, nato l'8 agosto 2019. Lo scoso anno la cantante ha pubblicato Such Pretty Forks in the Road, suo nono album in studio.