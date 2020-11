Luca Jurman su Alessandra Amoroso: “Riconoscenza zero”, arriva la risposta di lei

Un sfogo su Facebook quello dell'ex prof di Amici che non è passato inosservato. La cantante ha risposto, ma la storia non sembra finita

Luca Jurman ha accusato Alessandra Amoroso di irriconoscenza. In un post su Facebook, il musicista ed ex prof di Amici, si è sfogato dopo che Alessandra Amoroso non lo ha citato durante la sua ospitata nella prima puntata della nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Ed era stato proprio lui a volerla all’interno della scuola. Ricordando il suo percorso fatto da allieva, Alessandra Amoroso aveva rivolto un ringraziamento speciale a Rudy Zerbi, presente in studio in quel momento.

“Io di quella persona nutro bellissimi ricordi, già non so spiegarmi la sua sparizione avvenuta di colpo anni fa, non ho fatto altro che lottare per lei e il suo talento, come per molto altri… che devo dire? Hanno persino tolto su YouTube il suo ingresso, dove nella presentazione si sentiva dire da Maria ‘fortemente voluta da Luca Jurman, che la descrive come la nuova… etc”, si sfoga Jurman.

“Forse mi conviene sorridere, forse un giorno qualcuno riuscirà a guardarmi in faccia e darmi le giuste spiegazioni. Nel frattempo… mentre rimango ‘IMMOBILE’ davanti a queste assurdità, io continuerò a fare Musica, a battermi per il talento e a voler comunque bene a tutte le persone che ho seguito e conosciuto nel programma, fuori dal programma, nella mia vita… e anche a chi dimentica”.

Uno sfogo (accomopagnato dagli hasthag #riconoscenzazero #nausea) che non è passato inosservato e che ha richiamato subito l’attenzione della diretta interessata, ossia Alessandra Amoroso, che ha commentato:

“Ciao Maestro, mi dispiace per questo commento e non so cosa sia successo comunque ti dico: grazie per avermi voluta sin dal primo giorno, per avermi fatto passare momenti meravigliosi e per avermi sostenuta sempre… Sensazioni ed emozioni che porto nel cuore al di là del tempo passato! Ti abbraccio forte, Ale”.

Jurman ha prontamente replicato: “Grazie Ale!!! Io ci sono sempre”, per poi pubblicare una serie di video e messaggi su Facebook a “fare chiarezza” e invitare i suoi fan alla calma, che però hanno lasciato intendere qualche amarezza.