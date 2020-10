È morto Alfredo Cerruti, fondatore e voce degli Squallor

È morto a 78 anni Alfredo Cerruti, produttore discografico e autore tv, oltre che fondatore e voce degli Squallor, il gruppo fondato nel 1971 insieme ai parolieri Giancarlo Bigazzi e Daniele Pace, al musicista Totò Savio e al discografico Elio Gariboldi.

A comunicare la notizia è stato il suo manager, Dino Viola, su Facebook: “Alfredone non c’è più, è in cielo. Era un mio fratello più grande ma era piccolo. Dotato di una grandissima intelligenza era di un grande ingegno. È stato il fondatore e la voce degli Squallor. Un grandissimo direttore artistico. Grande autore per la televisione. Un grande uomo perbene. Abbiamo vissuto insieme solo momenti e giorni bellissimi. Con lui era sempre una festa, una gioia, le cene al Matriciano a Roma ed al Santa Lucia a Milano erano sempre dei film. Un po’ della sua ironia sono riuscito a prenderla. Grazie Alfredo, tutte le mie preghiere saranno per te. Ti vorrò sempre bene, amico mio”.

Lutto nello spettacolo, addio a Alfredo Cerruti

Nato a Napoli nel 1942, Alfredo Cerruti ha lavorato molto anche con Renzo Arbore. È stato infatti tra gli autori dello storico programma “Indietro tutta!” e dello speciale “Il caso Sanremo”. Proprio ad “Indietro tutta!” Cerruti era stato una delle voci dello sketch ‘Volante 1 Volante 2’ e del professor Pisapia. Cerruti firmò anche due edizioni di “Domenica In”, quella del 1998-1999 e quella del 1999-2000.

Nel 1971, mentre già lavorava come autore e produttore, Alfredo Cerruti fondò gli Squallor, un gruppo musicale all’insegna della goliardia attivo e che ha pubblicati dischi fino al 1994.

A metà degli anni Settanta ha avuto una relazione con Mina, durata circa tre anni.