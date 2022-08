Incontrano Anastacia per strada, lei si ferma e canta per loro: il video

Anastacia canta 'Left Outside Alone' a Londra, ma non durante un concerto. O meglio, il concerto è quello che ha improvvisato lei per strada, nel quartiere di Soho, con delle fan che l'hanno fermata.

Alcune ragazze hanno riconosciuto la popstar fuori da un locale e le hanno chiesto di accennare una delle sue più famose hit. Lei non solo non si è tirata indietro, ma l'ha cantata quasi tutta, coinvolgendo anche loro, incredule. A riprendere la scena è stato il proprietario del bar, che ha poi postato il video su TikTok: "Quando incontri Anastacia fuori dal tuo locale e ti fa un concerto privato per strada - si legge nel post - poi lo pubblica sul suo Instagram". La cantante, infatti, divertitissima dalla situazione, ha pubblicato una parte del video tra le sue Ig stories.

Negli ultimi anni Anastacia si è concentrata principalmente su tv e musical. L'ultimo album risale al 2017, ma le sue canzoni sono nel cuore di un'intera generazione e lei per questo si dice sempre molto grata, come ha dimostrato anche l'altra sera a Londra.