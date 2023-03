Andrea Bocelli a cavallo dopo l'incidente: l'arrivo a Times Square e il concerto a sorpresa

Andrea Bocelli show a New York. Il tenore è arrivato a Times Square a cavallo, insieme alla moglie Veronica Berti, lasciando di stucco la calca di fan che erano lì per la presentazione dello speciale musicale "The Journey", docu-film che racconta il suo viaggio a cavallo con Veronica sulla via Francigena.

Lo speciale ha visto l'artista in sella del suo amato destriero attraversare la campagna toscano-laziale, in una sorta di pellegrinaggio che da Roma lo ha riportato a casa, sulle colline di Lajatico. Il docu-film sarà nelle sale cinematografiche statunitensi il 2, 3, 4 e 6 aprile, mentre in Italia è disponibile sulla piattaforma Paramount+. Partito da Central Park, Bocelli è arrivato a cavallo a Times Square tra le ovazioni dei presenti.

L'incidente a cavallo

Andrea Bocelli è tornato a cavalcare dopo un incidente avvenuto nel 2017. Il tenore è caduto da cavallo mentre era a passeggio nelle terre di famiglia di Poggioncino, in Toscana, con sua moglie Veronica. Probabilmente spaventato da qualcosa di improvviso, l'animale si è impennato più volte prima di farlo cadere. Bocelli venne trasportato in elicottero all'ospedale di Pisa e fortunatamente non ci furono conseguenze serie.

Il video pubblicato da Andrea Bocelli