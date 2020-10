Andrea Sannino ha il Covid: la sua ‘Abbracciame’ è stata canzone simbolo del lockdown

Andrea Sannino è risultato positivo al coronavirus. A renderlo noto sui social lo stesso cantautore napoletano interprete di "Abbracciame", canzone simbolo dei primi giorni del lockdown a Napoli, quando ogni sera veniva cantata nei flash mob improvvisati dai balconi.

"Ho avuto qualche decimo di febbre martedì scorso e già da quel giorno sono rimasto a casa. Poi ho fatto il tampone e ieri sera mi hanno chiamato per l'esito. Voglio tranquillizzarvi sulle mie condizioni: sto bene, anzi oggi mi sento addirittura meglio. Anche la mia famiglia sta bene, in isolamento domiciliare", ha spiegato ai fan Sannino, aggiungendo di aver informato della sua positività al coronavirus "il sindaco della mia città, le autorità sanitarie e i miei vicini, condomini che da subito mi hanno dimostrato affetto e solidarietà, oltre a tutte le persone con cui ho avuto contatti negli ultimi giorni che ho chiamato personalmente”.

“Non vedo l'ora, quando tutto sarà passato non solo per me ma per tutto il mondo, di ritornare a vivere tra la gente, a vivere di musica ed emozioni”, ha concluso: “È una cosa che già mi mancava prima, adesso ancora di più”.

Chi è il cantante Andrea Sannino: carriera e vita privata

Andrea Sannino, uno dei cantanti neomelodici del momento, è nato a Napoli nel 1985 e cresciuto a Ercolano. A contribuire alla sua popolarità a livello nazionale la sua ‘Abbracciame’, canzone uscita nel 2014 e diventata popolare durante il lockdown, diventando disco d’oro con più di 35 mila copie vendute. ‘Abbracciame’ è stata anche nella colonna sonore di ‘7 ore per farti innamorare’, l’ultimo film con protagonisti Giampaolo Morelli e Serena Rossi. Dal 2018 Andrea Sannino è sposato con Marinella da cui ha avuto una figlia Gioia, di un anno.