Muore a 60 anni Andy Fletcher, tastierista e tra i fondatori dei Depeche Mode

Andy Fletcher, tastierista e tra i fondatori dei Depeche Mode, è morto oggi all'età di 60 anni. Lo ha annunciato il gruppo tramite i propri canali social: "Siamo scioccati e pieni di schiacciante tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro della famiglia e compagno di band Andy 'Fletch' Fletcher. Fletch aveva un vero cuore d'oro ed era sempre lì quando avevi bisogno di supporto, una conversazione vivace, una bella risata o una pinta fredda. I nostri cuori sono con la sua famiglia e ti chiediamo di tenerli nel tuo pensieri."

Fletcher, Vince Clarke, Martin Gore e Dave Gahan lanciarono ufficialmente i Depeche Mode nel 1980, anche se Clarke se ne andò poco dopo che il gruppo pubblicò l'album di debutto. Più avanti nella sua carriera Fletcher ha lavorato come DJ e nel 2015 è andato in tournée in giro per l'Europa. L'ultimo grande successo di Fletcher e dei Depeche Mode è del 2020, quando sono stati inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame.