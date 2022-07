Maneskin, Angelina Jolie al Circo Massimo con la figlia: le immagini

Oltre 70 mila fan dei Maneskin ieri sera al Circo Massimo, a Roma, per assistere al concerto-evento della rockband romana che ha scalato le vette della musica mondiale. Tra loro anche Angelina Jolie, arrivata a sorpresa insieme alla figlia Shiloh e scortate dall'ingresso fino al palchetto da dove si sono gustate la serata.

La presenza della star hollywoodiana è stata un evento nell'evento per i tanti che hanno avuto la fortuna di vederla e sui social sono bastate poche ore per farla schizzare in tendenza. Sono tanti i video e le foto pubblicate da chi si è ritrovato improvvisamente davanti l'attrice in vesti inedite, quelle della fan. Abitino lungo nero, molto semplice, con la schiena scoperta, e scarpe rigorosamente basse per ballare le hit dei Maneskin, che hanno aperto il concerto con 'Zitti e Buoni', canzone vincitrice di Sanremo 2021 e loro 'cavallo di Troia' che gli ha permesso di conquistare il successo planetario di oggi. "Angelina Jolie davanti a me al concerto dei Maneskin" scrive incredula una ragazza su Twitter, mentre in molti scherzano: "Allora il multiverso esiste". Presenti anche altri volti noti, tra cui Riccardo Scamarcio, Edoardo Leo e Gabriele Muccino.

?#CircoMassimo L'arrivo dell'attrice Angelina #Jolie al concerto dei #Maneskin. La star di Hollywood, in Italia per girare il suo nuovo film da regista, stasera spettatrice della band romana.

Il concerto dei Maneskin al Circo Massimo

E' stato un concerto da annali quello di ieri sera al Circo Massimo, come racconta Roma Today. I Maneskin non hanno deluso e sono rimasti sul palco per due ore. Oltre 20 le canzzoni eseguite live, un regalo a 'mamma Roma' che ha ripercorso le tappe fondamentali del loro percorso, dai primi brani che li hanno fatti conoscere al pubblico, come 'Chosen' (certificato doppio platino) e 'Torna a casa' (cinque dischi di platino), fino agli ultimi grandi successi che hanno aperto loro le porte del mondo intero, da 'Coraline' (disco di platino) al nuovo singolo 'Supermodel' (certificato disco d'oro). Infine il nuovo singolo inedito, 'Trastevere'.