Antonello Venditti in ospedale

Camice operatorio, cuffia e un piccolo adesivo sul sopracciglio destro. Così Antonello Venditti si mostra in un video pubblicato sui social, dall'Ospedale Regionale CTO di Roma, dove è ricoverato. Il cantante si sottoporrà questa mattina a un intervento chirurgico all'occhio che rimanda da tempo, come fa sapere: "Se stasera non mi vedete alla partita è solamente perché mi sto per operare - spiega ai fan - Cosa non grave, all'occhio. Vedete, è tutto dilatato. Stasera vedrò la Roma così. Mi viene da ridere perché sono sano come un pesce, ma siccome vedo tutto storto era utile che facessi questa operazione. Ho preso una bella decisione".

Nel video Venditti è sorridente e molto sereno, colpito dall'affetto che sta ricevendo: "Vedo tutto questo strano ospedale che mi vuole bene - continua il cantautore - E' una struttura pubblica, con il professor Lesnoni, segnateve 'sto nome perché è fantastico. Sono contento. Tra un po' mi operano al famoso pucker oculare. Adesso sapete cos'è, poi vi spiegherò tutto. Questo affare che vedete (l'adesivo sul sopracciglio, ndr) è per indicare al professore che questo è l'occhio". Infine il pensiero per tutti i romanisti, che questa sera allo stadio Olimpico dovranno fare a meno di lui: "Vi voglio bene e mi scuso con i tifosi della Roma perché stasera non potrò stare con loro, però starò con questo occhio che mi rimane a guardarmi la partita e a cantare con voi. Vi abbraccio tutti e statemi bene".

Cos'è il pucker oculare

Il pucker oculare è un'affezione dell'occhio provocata da un'alterazione dell'umor vitreo che determina la formazione di tessuto fibroso-cicatriziale sulla macula, ovvero la zona centrale della retina. La retina per questo motivo si contrae e pregiudica le funzionalità visive. Il paziente avverte una distorsione delle immagini, offuscamento, diminuzione della visione centrale da lontano e da vicino. L'intervento chirurgico consiste nella vitrectomia e nel peeling (asportazione) della membrana.