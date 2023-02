Ariete, frecciata a Calcutta: "Il 70% del pezzo è mio, il suo nome non usciva da un po'"

Ariete chiarisce una volta per tutte che "Mare di guai", la canzone con cui ha partecipato a Sanremo - classificandosi al quattordicesimo posto - l'ha scritta principalmente lei. Nel pezzo compare il nome di Calcutta e molti (per non dire tutti) hanno dato per scontato che fosse lui l'autore del pezzo.

Intervistata da Vice, la cantautrice di Anzio ha replicato ad alcuni commenti dei fan sotto al videoclip del brano. In particolare con uno ci ha tenuto a sottolineare come stanno le cose. "Si sente Calcutta ma sei riuscita a farla tua" ha scritto questo utente e lei ha preso la palla al balzo per chiarire: "Per prima cosa grazie. Più o meno il 70% di questo pezzo è mio, solo che il fatto che Calcutta si sia aggiunto e abbia messo il suo nome, che non usciva da un po', ha creato tutto questo scalpore".

Ariete ha voluto evidenziarlo perché evidentemente il nome di Calcutta è stato molto ricorrente per lei durante la settimana del Festival e per quanto tra loro ci sia stima e rispetto, si è forse sentita da meno. In effetti gli autori dei brani, di solito, non hanno tutta questa risonanza a Sanremo (anche se la meriterebbero), perciò sottolineare sempre che dietro al pezzo ci fosse Calcutta a lungo andare è potuto risultare pesante. Come darle torto?

Mare di guai

Per il suo debutto al Festival di Sanremo, Ariete ha portato questa canzone, "Mare di guai", scritta con Calcutta (Edoardo D'Erme), mentre la musica porta anche la firma di Dardust e Vincenzo Centrella. Il brano parla di una storia d'amore finita male. Ariete si rivolge all'ex fidanzata e, con toni malinconici, ricorda i momenti passati insieme. Approda, in conclusione, agli attuali silenzi e all'assenza dell'altra. Tutto ciò che le resta sono i vecchi momenti passati insieme.