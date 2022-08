Innamorate e separate dai genitori, si rivedono al concerto di Ariete: il video

"Ariete come Maria De Filippi". In molti su TikTok ironizzano facendo questo paragone davanti all'ennesimo siparietto romantico andato in scena durante uno dei concerti della giovane cantautrice romana. Nella tappa di Catania, Ariete ha dato spazio alla storia di due ragazze costrette a lasciarsi perché i genitori sono contrari alla loro relazione.

"Mi sono innamorata di una persona che è qui oggi, ma non con me" ha spiegato una delle due, chiamata sul palco dall'artista. "Ci siamo innamorate in una situazione particolare" ha detto ancora, riferendosi al periodo del lockdown: "Ho 19 anni ma è l'amore più grande che abbia mai avuto. Il problema principale sono i genitori, la solita storia". Una storia condivisa da molti, considerando l'applauso partito spontaneamente dopo queste parole, mentre Ariete incalzava: "Un grande classico che però bisogna sempre sottolineare. Che hanno fatto?". "Non ci siamo viste per mesi, si è trasferita in una città qui vicino" ha risposto la diciannovenne.

A quel punto il lieto fine è stato semplice. Ariete ha chiamato l'altra ragazza sul palco e mentre le due si abbracciavano, ha tuonato: "Per i genitori che sono qui presenti, vi ricordo che la vita dei vostri figli non è la vostra ca*** di vita. Ok? L'importante è che siano in salute. Hanno delle teste pensanti, l'importante è che non facciano del male alle persone. Questa è l'unica cosa importante". Non è la prima volta che Ariete dà spazio a storie simili sul suo palco, motivo per cui ormai è un'amatissima bandiera lgbt, soprattutto tra i più giovani.

