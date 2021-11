Eugenio Finardi ha avuto un malore in aeroporto: "Lo ha segnalato il mio iPhone"

Eugenio Finardi ha avuto un malore prima di partire per Brindisi, dove si sarebbe dovuto esibire in alcuni spettacoli. Il cantante 69enne ha raccontato sui social di aver avuto un episodio di fibrillazione atriale poco prima dell’imbarco per il volo Linate-Brindisi. “Improvvisamente il cuore ha cominciato a battere forsennatamente, il sudore a colare e la testa a girare”, ha spiegato l’artista su Facebook. Ad avvertirlo di cosa avesse è stato l'iPhone, probabilmente collegato a uno smartwatch. “Segnalava fibrillazione atriale”, ha spiegato.

Finardi è stato poi ricoverato al Centro Cardiologico Monzino di Milano. “Mi hanno portato in affanno al Centro Medico dell’aeroporto poi in ambulanza al centro cardiologico Monzino, dove si sono presi cura di me in maniera eccellente e cortese. La Cardioversione farmacologica è andata bene e ora sono a casa. Frastornato ma a posto...”.

A causa del malore, il cantante ha dovuto annullare il concerto previsto a Brindisi e Ostuni. “Prometto che ci rifaremo al più presto. L’appuntamento è solo rimandato di un po’” ha concluso scusandosi con il pubblico.