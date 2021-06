Britney Spears, pesanti accuse contro il padre-tutore: psicofarmaci contro la sua volontà e totale controllo

Desta sempre più preoccupazione Britney Spears, che ha avviato una battaglia giudiziaria nei confronti del padre, suo tutore dal 2008 per ordine del tribunale dopo che la cantante era stata ricoverata in ospedale per preoccupazioni sulla sua salute mentale. Nel corso di un'udienza - come si apprende dai media statunitensi - la popstar americana ha lanciato un altro violento attacco contro Jamie Spears, affermando che "abusa" di questa posizione e che sta controllando la sua vita da 13 anni.

"Mi controlla al 100 mila per cento" ha detto la cantante di 'Baby one more time', facendo altre pesanti accuse nei confronti dell'uomo. Britney Spears ha detto di essere traumatizzata e di aver pianto ogni giorno, dichiarando: "Voglio solo la mia vita indietro. Voglio porre fine a questa tutela senza essere giudicata. Merito di avere una vita, ho lavorato tutta la mia vita. Merito di avere una pausa di due o tre anni". La Spears, madre di due figli, ha detto che voleva sposare il suo ragazzo e avere un altro bambino, ma il padre non glielo avrebbe permesso. Ha anche detto che le era stato somministrato il litio, uno psicofarmaco per il disturbo bipolare, contro la sua volontà, e che l'aveva fatta sentire ubriaca e incapace di conversare. "Questa tutela mi sta facendo molto più male che bene" ha affermato, aggiungendo: "Non sono felice, non riesco a dormire. Sono così arrabbiata e piango ogni giorno". Jamie Spears si è temporaneamente dimesso dalla carica di tutore della figlia nel 2019 per motivi di salute e la popstar ha chiesto che queste dimissioni fossero permanenti.

Le parole del papà di Britney Spears

Il giudice della Corte Suprema di Los Angeles, Brenda Penny, ha ringraziato la Spears per le sue parole "coraggiose", ma non si è pronunciata. Secondo quanto riferito dal suo avvocato, Jamie Spears sarebbe turbato dalle accuse della cantante in tribunale: "E' dispiaciuto di vedere sua figlia soffrire e soffrire così tanto - ha spiegato il legale in una dichiarazione letta in tribunale - Il signor Spears ama sua figlia e gli manca molto".