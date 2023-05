Bruce Springsteen, concerto confermato nonostante il maltempo: è polemica

Bruce Springsteen finisce sulla graticola social per la decisione degli organizzatori di confermare il concerto che il boss terrà questa sera a Ferrara. Mentre ormai tutto è pronto e nell'area cominciano ad arrivare i 50mila spettatori attesi per il live, parecchi cittadini si rivolgono su Twitter direttamente al rocker per criticare la scelta di confermare la data in una location che dista pochi km dalle zone dell'Emilia Romagna devastate dal maltempo.

Tra questi la giornalista Tiziana Ferrario che twitta: "Adoro Bruce Springsteen ma davanti ai morti e ai paesi sommersi nel fango il concerto di Ferrara stona. Una volta si andava a spalare e aiutare chi era sommerso nel fango non a cantare e ballare spensierati nella stessa zona". Dopo la conferma del concerto, la vicenda è rimbalzata anche sula stampa internazionale con 'The Indipendent' che titola "Bruce Springsteen condannato per la 'scandalosa' mancata cancellazione dello spettacolo in Italia nonostante le mortali inondazioni".

E sui social abbondano le condanne e le richieste di intervento del governo per fermare il live. "Non ci sono parole! Una regione in ginocchio, morti, sfollati, città e campagne devastate e a Ferrara canta Bruce Springsteen? Contano solo i soldi, bellezza!", commenta qualcuno. "Hanno annullato il GP di Imola per l'alluvione ma non il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara, perché?", chiede un altro cittadino. Mentre un fan delle zone alluvionate sbotta: "Aspettavo questo concerto da un anno, ma sono bloccato in casa e quindi costretto a rinunciare. Spero solo che i soldi del biglietto vengano dati alla protezione civile, ma in questo mondo, chi di speranza vive disperato muore! Vergognatevi tutti!" Qualcuno prende le difese del Boss e spiega che la cosa non dipende da lui: "La 'polemica social' su Bruce Springsteen a Ferrara? Mi pare che la cosa sia semplice: se la protezione civile, il prefetto ecc. dicono che si può fare perché non è pericoloso e non danneggia soccorsi a aiuti a zone inondate, si fa. E viceversa". "Se Bruce Springsteen è ancora quel Bruce, tranquilli che il concerto a Ferrara non sarà né inutile né fuori luogo", assicura un altro utente.

Qualcuno suggerisce un lieto fine alternativo: "Capisco che sia difficile annullare il concerto di Bruce Springsteen, ma spero che gli incassi vadano devoluti agli alluvionati".