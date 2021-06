Il concerto di Bruce Springsteen vietato ai vaccinati AstraZeneca: è polemica

Vietato l'ingresso ai vaccinati AstraZeneca. E' questo il protocollo post-Covid di Brodway e il polverone travolge Bruce Springsteen. Lo show di The Boss, 'Springsteen on Broadway', ha annunciato che i membri del pubblico dovranno essere vaccinati con un vaccino autorizzato dalla Fda, che esclude appunto il vaccino AstraZeneca. Lo riporta il sito Deadline Hollywood.

Una politica destinata a far discutere, che si rivelerà senza dubbio deludente per i molti canadesi ed europei che hanno ricevuto il vaccino 'incriminato'. I produttori di 'Springsteen on Broadway' hanno annunciato martedì sera che lo spettacolo, che inizierà le esibizioni il 26 giugno per diventare il primo a riaprire a Broadway dopo la chiusura, richiederà i vaccini autorizzati dalla Fda. Ad oggi, la Fda ha autorizzato i vaccini di Moderna, Pfizer-BioNTech e Johnson & Johnson. La notizia, com'era prevedibile, non è stata presa particolarmente bene dai paesi in cui è in uso AstraZeneca. Il Toronto Star ha intitolato il suo articolo di ieri 'Burn in the U.S.A.', parafrasando uno dei più noti pezzi dell'artista statunitense. Tra i paesi che hanno utilizzato il vaccino AstraZeneca ci sono Canada, Australia, Francia, Finlandia, Germania, Italia, Indonesia e Spagna, tra gli altri.

Pubblico vaccinato con Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson

Il sito web di 'Springsteen on Broadway', che elenca i protocolli Covid per la produzione al St. James Theatre, afferma che i membri del pubblico di età superiore ai 16 anni devono essere completamente vaccinati e a 14 giorni dalla dose finale di Pfizer-BioNtech, Moderna o Johnson & Johnson. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto vaccinato e devono inoltre fornire la prova di un test dell'antigene Covid-19 negativo eseguito entro 6 ore dall'inizio dello spettacolo, o di un test PCR Covid-19 negativo eseguito entro 72 ore dall'inizio dello spettacolo. Il sito Web indica inoltre che i requisiti per il vaccino vengono effettuati "su richiesta dello Stato di New York".

Altri spettacoli di Broadway che hanno annunciato aperture o ritorni, in gran parte a partire da settembre, hanno indicato che seguiranno i protocolli Covid in vigore al momento degli spettacoli. Ad esempio, 'Pass Over', che inizia le rappresentazioni il 4 agosto, e 'Hadestown', il 2 settembre - entrambi spettacoli in luoghi di proprietà, come il St. James di Springsteen, dei Jujamcyn Theatres - non hanno ancora specificato le politiche di vaccinazione per quanto riguarda il pubblico.