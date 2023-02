Bruce Springsteen lancia la sua chitarra durante un concerto e colpisce un tecnico: il video

Bruce Springsteen lancia la sua chitarra e colpisce il tecnico. È successo durante un suo concerto alla State Farm Arena di Atlanta, in Georgia, qualche giorno fa, e adesso il video sta facendo il giro della rete. Il "lancio della chitarra" è un gesto che il Boss ripete quasi a ogni live, ma stavolta non è andato come ci si aspettava, visto che Kevin Buell, collaboratore del musicista da circa trent'anni, invece che afferrare la Fender Telecaster di Springsteen ha mancato la presa ed è caduto a terra dopo essere stato colpito.

Immediatamente il rocker del New Jersey si è sincerato delle condizioni di Buell, mentre la E Street Band ha proseguito molto suonare. Tornato al centro del palco: "Un uomo a terra", ha scherzato con il pubblico.

Intanto è sold out per il tour italiano del Boss: giovedì 18 maggio Springsteen si esibirà al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, domenica 21 maggio al Circo Massimo di Roma e martedì 25 luglio al Prato della Gerascia, all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza. Ed è proprio il concerto a Ferrara, nel parco Bassani, ex tenuta di caccia dei signori Estensi, a suscitare le preoccupazioni degli ambientalisti, convinti che il rumore del concerto del Boss disturbi i volatili che nidificano proprio a maggio. Il comitato "Save the park" ha lanciato online, sulla piattaforma Change.org, persino una raccolta firme per spostare l'evento in un altro posto.