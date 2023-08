Bruce Springsteen non sta bene: rinviati due concerti

Problemi di salute per Bruce Springsteen che ha dovuto cancellare due concerti per rimandarli a date da destinarsi. L'annuncio è stato pubblicato sui canali social del Boss 73enne: "A causa di un malore i suoi concerti con la E Street Band al Citizens Bank Park del 16 e del 18 agosto sono stati rinviati" si legge, "Stiamo lavorando per riprogrammare le date, quindi vi preghiamo di conservare i vostri biglietti in quanto saranno validi per gli spettacoli riprogrammati".

Nessun ulteriore dettaglio è stato fornito sulla natura delle cause che hanno impedito a Springsteen di esibirsi. Già lo scorso marzo il cantautore fu costretto a rinviare tre concerti a causa di non meglio prcisati problemi di salute che ora tornano ad essere nominati. Springsteen e la sua E Street Band sono stati in tournée quest'anno, iniziando negli Stati Uniti, da febbraio ad aprile. Poi hanno viaggiato in Europa, con tappe in Francia, Italia, Germania, Zurigo, Birmingham, Oslo, Londra, Vienna, Monaco, Inghilterra e altro ancora.

Il tour è tornato negli Stati Uniti questo mese, dove hanno suonato al Wrigley Field di Chicago la scorsa settimana prima di prendersi questa pausa. Il prossimo 24 agosto suoneranno al Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachusetts.

Due to Bruce Springsteen having been taken ill, his concerts with The E Street Band at Citizens Bank Park in Philadelphia on August 16 and 18 have been postponed.



