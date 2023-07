Oltre 70mila fan di accorsi da ogni parte del mondo per l’ultima data italiana ed europea di Bruce Springsteen. Il drone della Barley Arts sorvola il Parco di Monza e riprende le straordinarie immagini dell’indimenticabile notte vissuta dal popolo dell'iconico rocker, che a fine concerto lo ha salutato con la promessa di tornare presto nell’amatissima Italia.

Bruce Springsteen, in 70mila per The Boss: il video dall'alto è impressionante