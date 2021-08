Bugo butta il microfono a terra e interrompe il concerto: polemica per il live ad Ascoli Piceno

Il palco non era quell’Ariston, ma la scena di Bugo che nel bel mezzo della sua esibizione ad Ascoli Piceno ferma tutto e smette di cantare, ha molto rievocato lo storico abbandono durante il Festival di Sanremo 2020.

È successo durante la Notte Bianca nel capoluogo delle Marche: stando ai video, ai racconti e ai commenti disseminati sui social, il cantante ha gettato a terra il microfono e ha interrotto per qualche minuto il suo concerto. Stavolta il motivo non è stato un litigio con colleghi o membri della band, ma, a quanto pare, una certa insofferenza dovuta al fatto di doversi esibirsi davanti a un pubblico in parte seduto (entrato regolarmente con il Green pass) e in parte in piedi fuori dall’area transennata.

"Non ce la faccio proprio a vedervi seduti", avrebbe anche esclamato Bugo che, nelle clip circolate in rete, si vede scendere dal palco e andare verso i fan in piedi per abbracciarli. Il gesto del cantante ha alimentato il dibattito degli utenti, divisi tra chi lo ha considerato eccessivo alla luce delle precauzioni anti-Covid vigenti, chi lo ha criticato per non essere stato professionale e chi ha concordato con lui per la protesta contro "la gente divisa in due categorie".

Bugo, per ora, si è limitato a postare alcune Instagram Stories della serata in cui lo si vede abbandonare il palco. Poi un post: "È stato un onore suonare ad Ascoli per la notte bianca! Il pubblico, anche e soprattutto fuori dalle transenne, è stato fantastico e gasatissimo! Nella foto il momento in cui mi preparavo per l’arresto invece volevano una foto con me e io con loro", ha scritto a corredo della foto che lo mostra in posa con alcuni esponenti delle forze dell’ordine.