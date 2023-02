Addio al genio del pop Burt Bacharach

Il mondo della musica è in lutto per la morte di Burt Bacharach. Il leggendario compositore americano aveva 94 anni. Lavorando con il paroliere Hal David, Bacharach ha scritto una lunga serie di canzoni di successo, tra cui Say A Little Prayer, Raindrops Keep Falling On My Head, Walk On By e Do You Know the Way to San Jose. Bacharach, vincitore di sei Grammy e tre Oscar, ha anche contribuito a scrivere le colonne sonore di film come "Arturo" e "Ciao Pussycat".

Bacharach è morto mercoledì nella sua casa di Los Angeles per cause naturali, come riferito giovedì da Tina Brausam, la sua legale. Negli ultimi 70 anni, solo Lennon-McCartney, Carole King e una manciata di altri hanno rivaleggiato con il suo genio per l'orecchiabilità delle sue melodie conosciute da molti anche diverso tempo dopo la loro pubblicazione.