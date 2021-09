Marcus Birks, cantante No Vax, morto di Covid a 40 anni: nell'ultimo messaggio invitava tutti al vaccino

E' morto a quarant'anni per Covid Marcus Birks cantante del duo The Chameleonz e No Vax convinto. Era ricoverato al Royal Stoke University Hospital dall'inizio di agosto. A breve sarebbe diventato papà grazie all'amore per la moglie Lis.

Entrato in ospedale con sintomi simili a quelli di una influenza, la sua situazione è poi andata peggiorando sempre di più, tanto da causargli difficoltà respiratorie che avevano reso necessario il suo ingresso in terapia intensiva. Ed è stato proprio in quei giorni drammatici che Birks aveva dichiarato di essere stato "un po' ignorante" per la sua presa di posizione no-vax. Quindi il passo indietro e l'appello per la campagna vaccinale. "Se non ti sei ammalato, non pensi che ti ammalerai quindi ascoltami - diceva nel suo ultimo messaggio - Quando ti senti come se non riuscissi a respirare a sufficienza, questa è la sensazione più spaventosa del mondo. La prima cosa che dirò di fare a tutta la mia famiglia e a chiunque vedrò è di fare il vaccino".