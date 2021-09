Nick Casciaro e Antonio Di Liddo: i due cantanti italiani a X Factor Romania conquistano pubblico e giudici

Quattro sì dai giudici per entrambi i cantanti, volati a Bucarest per partecipare alle audizioni della versione romena del talent show

Due cantanti italiani alla conquista di X Factor Romania. Quattro sì infatti per Nick Casciaro e Antonio Di Liddo. Bolzanese il primo, originario di Bisceglie il secondo, si sono esibiti tra i concorrenti della versione romena del talent, convincendo i giudici ?tefan B?nic?, Delia Matache, Florin Ristesi e Loredana Groza, la "Regina del pop" locale.

Nick Casciaro a X Factor Romania

Nick Casciaro, nato a Bolzano e residente a Trento, ha conquistato tutti infatti con la sua interpretazione di "Leave a light" di Tom Walker sul palco del talent trasmesso in Romania dalla prima rete nazionale, Antena 1 Chanel, passando le "audition" con quattro sì da parte dei giudici durante la scorsa puntata.

"Che emozione su questo palco meraviglioso! Non trovo le parole per esprimere la gioia che sto provando in questo momento. Grazie a tutti i giudici", ha commentato Casciaro su Facebook, per poi condividere il video della sua prima esibizione a X Factor Romania, ringraziando anche tutti quelli che lo hanno sostenuto, la sua famiglia, gli amici e al suo team. Casciaro in passato ha tentato la strada del talent già con Amici e Italia’s Got Talent.

Antonio Di Liddo da Bisceglie a X Factor Romania

Successo anche per Antonio Di Liddo, alias Andiel, che ha cantato "Back to black" di Amy Winehouse nella puntata precedente, guadagnando il voto decisivo da tutti e quattro i giudici. Anche lui ha condiviso sui social i video della sua partecipazione al talent, ringraziando tutti per la bellissima esperienza.