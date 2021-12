Sanremo 2022, tutti i cantanti in gara

Saranno resti noti stasera i nomi dei 22 cantanti gara alla 72° edizione del Festival di Sanremo 2022. Ad anticiparli sarà Amadeus, direttore artistico della kermesse musicale, nel corso di due collegamenti nell’edizione del Tg1 delle 20 condotta da Francesco Giorgino. Ed intanto, in attesa delle identità ufficiali, circolano indiscrezioni sui Big pronti a calcare il palco dell'Ariston.

Saranno infatti ventiquattro i Big in gara: 22 cantanti già famosi a cui si aggiungeranno due nomi da Sanremo Giovani. Dodici si esibiranno durante la prima serata, gli altri dodici nella seconda, per poi cantare di nuovo, tutti insieme, il giovedì. La serata del venerdì sarà invece dedicata alle Cover. Solo stasera, in diretta al Tg1, scopriremo di chi si tratta.

++++ Articolo in aggiornamento ++++

Le indiscrezioni sul cast

Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, il cast sarebbe composto dai nomi seguenti: Emma, Elisa, Boomdabash, Donatella Rettore con Ditonellapiaga, Tecla con Alfa, Rkomi, Aka 7Even, Ariete, Orchestraccia, Giovanni Caccamo, Le Vibrazioni, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese, Il Tre e anche Gianni Morandi, che se confermato sarebbe il vero colpaccio di questo Festival, il terzo firmato Amadeus.

I 12 di Sanremo Giovani

Completata intanto la la lista dei 12 finalisti di Sanremo Giovani che il 15 dicembre, in diretta su Rai1, si contenderanno i due posti tra i "Big" del Festival di Sanremo 2022. I prescelti - con i titoli dei brani e la provenienza - sono: Bais, 'Che Fine Mi Fai' (Udine); Martina Beltrami, 'Parlo di te' (Torino); Esseho, 'Arianna' (Roma); Oli?, 'Smalto e tinta' (Belluno); Matteo Romano, 'Testa e croce' (Cuneo), Samia, 'Fammi respirare' (Yemen); Tananai, 'Esagerata' (Milano); Yuman, 'Mille notti' (Roma).