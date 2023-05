"Pazza Musica" è la nuova canzone di Marco Mengoni ed Elodie

È 'Pazza Musica' (Epic Records Italy / Sony Music Italy) il nuovo singolo inedito di Marco Mengoni ed Elodie, in uscita venerdì 26 maggio, che ha visto per la prima volta i due artisti lavorare in studio insieme. Il brano, scritto da Paolo Antonacci, Davide Petrella, Davide Simonetta e Stefano Tognini (Zef) e prodotto da E.D.D., è parte del nuovo album 'Materia (Prisma)', il terzo progetto discografico di Marco Mengoni che conclude la trilogia multiplatino 'Materia'.

'Pazza Musica', è un inno alla libertà che ci accompagnerà per tutta la prossima estate, un invito ad assaporare il piacere di lasciarsi andare, abbandonando le preoccupazioni quotidiane. "Corriamo forte sopra le paure e il panico, per mandare tutto al diavolo senza nessun perché", recita una frase della canzone. Il nuovo singolo uscirà contemporaneamente al nuovo album di Marco Mengoni 'Materia (Prisma)' il prossimo 26 maggio.