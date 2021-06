Emma e Loredana Bertè lanciano il nuovo singolo 'Che sogno incredibile'

'Che sogno incredibile' è il titolo del brano di Emma Marrone e Loredana Bertè, entusiaste nel lancio social di quello che si preannuncia come un energico pezzo rock. L’uscita del singolo in radio e in digitale è previsto per venerdì 4 giugno e anticipa 'Best of ME', il progetto discografico in uscita venerdì 25 giugno con cui Emma celebra i suoi primi 10 anni di carriera. Emma e Loredana hanno collaborato diverse volte, ma questa è la prima volta che realizzano un brano inedito insieme.

“Questo non è un classico pezzo estivo. Questa canzone per me è un pezzo di storia, la mia!. Sono onorata e orgogliosa di sganciare questo missile insieme a Loredana Bertè” ha annunciato la cantante salentina a corredo della foto che la mostra accanto alla sua "mamma rock". E con la stessa gioia la collega rilancia dal suo account social: "Dopo tanti anni, per la prima volta una collaborazione su un inedito con la mia bimba rock".

Emma Marrone ha raccontato cosa significhi per lei Best of ME, descritto come un punto di arrivo e, insieme, di partenza: "È il riassunto di ciò che ho realizzato in questi 10 anni e una riflessione su ciò che ancora ci sarà’ da fare. È la parte migliore di me, che voglio donare a voi, la mia BROWN CREW", ha spiegato la cantante: "Quello che mi auguro per i prossimi 10 anni è continuare ad essere libera da giudizi e pregiudizi, continuare ad essere coraggiosa, riuscire sempre a cogliere al volo le occasioni, anche quelle che fanno più paura. Perché nella vita non si finisce mai di imparare. E io voglio continuare a farlo, per tutti quelli che, invece, non possono più. Voglio continuare ad inseguire i miei sogni. Perché sono convinta che con l’arte e la bellezza riusciremo ad essere migliori".