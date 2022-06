La canzone di Fedez è il tormentone dell'estate?

La corsa al tormentone estivo 2022 è entrata nel vivo. A lanciare una grossa ipoteca sul titolo del pezzo più gettonato dell'estate è stato la settimana scorsa il trio composto da Fedez, Tananai e Mara Sattei con “La dolce vita”, che infatti entrano direttamente al primo posto della Classifica EarOne Airplay Radio degli ultimi sette giorni. Ma il panorama dei pezzi pop che risuoneranno in radio, nelle cuffie dei fan e negli stabilimenti balneari in quella che appare come l'estate della libertà dopo la pandemia è quantomai affollato. C'è “Bagno a mezzanotte” di Elodie, che questo weekend lancia anche il nuovo singolo estivo "Tribale", e ci sono: “Camera 209” di Alessandra Amoroso, “No Stress” di Marco Mengoni, “Litoranea” di Elisa con Matilda De Angelis, “5 Gocce” di Irama feat. Rkomi, “Fortuna” di Ghali, “Shakerando” di Rhove, "I love you baby" di Jovanotti, “Nostalgia” di Blanco, "Essere liberi" di Coez, "Scossa" di Sangiovanni. Ci sono poi anche i titani del tormentone estivo degli scorsi anni, Takagi & Ketra: l’inossidabile duo di produttori multiplatino lanciano 'Bubble', in collaborazione con Salmo e Thasup. Un brano che definiscono l'anti-tormentone estivo perché è una traccia che rievoca le sonorità techno-rave anni ‘90 quando i rapper si avventuravano su tempi veloci per infuocare i dancefloor di tutto il mondo. Così come non si può non includere nei pezzi più gettonati del momento "Supermodel" dei Maneskin che però ormai guardano al mercato globale.

