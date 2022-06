"Stiamo calmi": Caparezza smentisce la notizia del suo addio ai concerti

Caparezza non smetterà di fare concerti. Dopo il polverone alzato dall'intervista rilasciata a Il resto del Carlino è lo stesso musicista a fare chiarezza sulla questione. "Faccio questi venti concerti e mi fermo. Non posso rischiare troppo", questa la frase incriminata che ha sconvolto i suoi fan. Il rapper 48enne aveva già parlato delle malattie che lo hanno colpito, acufene e ipoacusia, e le aveva trasformate anche in una canzone, "Larsen" contenuto nell'album Prisoner 709. Era il 2018, dopo quattro anni si è trovato a fare un bilancio e per questo motivo ha dichiarato di volersi prendere un po' di riposo, però attenzione nessun ritiro dalle scene.

Caparezza non smetterà di fare musica

Come accennato è stato lo stesso musicista ha spiegare come stanno le cose: "Stiamo calmi. Ho semplicemente detto che non ci sarà una ripresa invernale del tour di Exuvia. Non ho affatto deciso di ritirarmi e se questa cosa dovesse avvenire in futuro, la saprete direttamente dai miei social. Vi aspetto sotto il palco!". Caparezza continuerà a fare musica, anche dal vivo, e non potremmo esserne più felici.