Caparezza, il tour rimandato e il rimborso ai fan: "Ho cantato di Chernobyl, ma non immaginavo la guerra"

È stato pubblicato poco meno di due settimane fa il video ufficiale della canzone "Come Pripyat" di Caparezza. Canzone dedicata alla città diventata fantasma dopo il disastro di Chernobyl e contenuta nell'album Exuvia. Una canzone che ad ascoltarla adesso, e a guardare il video realizzato ben prima della guerra, sembra profetica. Caparezza però è categorico "La guerra è parte del mio immaginario, ma non questa volta. Non ho doti profetiche. Il video è stato girato prima della guerra. È una metafora sul vuoto interiore", ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera.

Il covid ha stravolto il mondo musicale, e non solo, e tra concerti cancellati e tour posticipati, Caparezza ha scelto - come hanno fatto anche J-Ax e Negramaro - di abbandonare il sogno del palazzetto e puntare solo sui concerti nelle arene estive, rimborsando i fan che avevano acquistato i biglietti per gli show annullati. "Non ci sarà una ripresa autunnale. Chi vuole vedere Exuvia dal vivo deve venire a queste date. Poi il progetto si chiude. Non voglio che le persone siano estenuate. Ho preso il coraggio a due mani, avevo lavorato per i palazzetti e molte idee andranno sprecate", ha spiegato. I concerti di Caparezza sono dei veri e propri show con scenografie d'impatto e una costruzione narrativa che non ha nulla da invidiare ad uno spettacolo teatrale: "L'impianto teatrale immaginato resterà, ma sarà più dinamico. Avrei voluto degli intermezzi recitati, ma all’aperto il pubblico è meno concentrato".

La critica sociale e la critica al rap

In "Come Pripyat" parla degli stereotipi, dei nuovi punti di riferimento e anche della scena rap. "Per questi ragazzi non ci sarà scampo / Giocano alla mafia, mamma, vado in strada, sparo / A trent'anni da Capaci, vedi, sarà strano /Ma il modello è diventato Genny Savastano", questi i versi che ricordano i magistrati che sono morti per la lotta alla mafia che sono messi però da parte, dai giovani, che hanno come nuovo "modello" il boss mafioso Genny Savastano, protagonista di Gomorra. Su questo tema Caparezza ha un'idea ben precisa: "Ai miei tempi avevo la sensazione di parlare al mondo e cambiare le cose, ora vedo che le cose vanno in direzione opposta al mio pensiero o coerente alle visioni distopiche di allora".

Sulla stessa linea la considerazione sul rap (Prendi il rap, cambia forma e non lo prendi mai / Potere all'alta moda quando prendi il mic), "Non le piace la nuova scena" rap, chiede il giornalista e Caparezza risponde: "Grazie al cielo resta il linguaggio della gioventù, si adegua però al cambiamento culturale. Quello che va oggi è diverso da quello che mi fece innamorare, Public Enemy, Beastie Boys, è che non sono più interessato alla materia".

Caparezza al Moulin Rouge prima di essere Caparezza

Caparezza, prima di diventare Caparezza, quando ancora si chiamava Mikimix si è esibito al Moulin Rouge: "Quando il progetto in Italia era già stato abbandonato, sono stato in Top 10 in Francia: una meteora. Era un evento per italiani a Parigi: ricordo ballerini e ballerine seminude e io che arrivavo sul palco uscendo da una conchiglia".