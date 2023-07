Cardi B furiosa con un fan gli lancia il microfono: il video

È diventato virale in queste ore il video di un concerto di Cardi B. La rapper si trovava a Las Vegas per un live e proprio mentre stava cantando uno dei ragazzi che si trovavano sotto il palco le ha lanciato un cocktail. Il momento è stato ripreso e poi condiviso sui social da uno dei molti presenti all'esibizione e il video in pochi minuti ha fatto il giro del web soprattutto per la reazione inaspettata della rapper.

Cardi B infatti sconvolta e infastidita da quanto era appena successo ha deciso di lanciare il microfono con il quale stava rappando contro il fan. La performer 30enne è nota per il suo carattere impulsivo e infatti nell'ultima settimana questo è il secondo episodio di questo tipo. Cardi B si trovava al Drai’s Beach Club e secondo quanto ricostruito da alcuni magazine la rapper si sarebbe infastidita con il dj del locale perché tagliava le sue canzoni troppo presto e così anche a lui ha lanciato il microfono prima di lasciare il palco.

Entrambi gli episodi sono diventati virali sui social e hanno scatenato un vero e proprio dibattito su come l'artista gestisca stress e rabbia, soprattutto mentre si sta esibendo.