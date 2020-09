Lei si chiama Elisa Coclide e ha 17 anni ma il nome d'arte che si è scelta per esordire a X Factor 2020 giovedì scorso è Casadilego, perché è una grande fan di Ed Sheeran (e della sua canzone Lego House). Casadilego arriva a X Factor 2020 – nella puntata d’esordio, giovedì su Sky Uno – con una chitarra tra le mani e propone la sua versione di «A Case of You», di Joni Mitchell, che conquista i giudici, fino a provocare la commozione di Manuel Agnelli.

Elisa Coclide: chi è Casadilego di X Factor

Elisa Coclide è nata a Montorio al Vomano, poco più di settemila anime in provincia di Teramo. Repubblica scrive che sul suo profilo Instagram posta sue esibizioni alla chitarra o al piano (studia pianoforte classico) in casa o altrove:

In un post, in cui si intravede la chitarra, scrive “ciao raga, sono seduta sul water perché c’è una bella acustica (questa canzone mi fa piangere)”. Mentre la frase che domina il profilo è “La gentilezza è ribellione”. Elisa è figlia d’arte: suo papà è Massimiliano Coclite, jazzista di livello internazionale che ha suonato con artisti del calibro di Maurizio Giammarco, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Fabio Concato, Luis Bacalov.

Sua madre è Alessia Martegiani, cantante jazz e docente. Giovedì, quando cioè stava per andare in onda la prima puntata di X Factor (registrata, mentre i live andranno in onda dal 29 ottobre), Elisa ha partecipato a una maratona per giovani pianisti presso l'auditorium "Emidio Neroni" di Ascoli, e con grande preparazione ha eseguito brani di Beethoven e Schumann.

Casadilego ha una voce davvero molto simile a quella di Joni Mitchell: un confronto, oltre che con A case of you, si può fare anche con la canzone d'esordio dell'album in cui è pubblicata la canzone con cui la 17enne si è esibita a X Factor, ovvero All I Want.