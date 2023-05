Céline Dion annulla i concerti fino al 2024 per problemi di salute

Céline Dion ha annunciato la decisione di annullare i concerti previsti fino ad aprile 2024. La comunicazione è stata fatta tramite i canali social della cantante da parte degli organizzatori della tournée. La star canadese soffre di una rara patologia neurologica contro la quale "sta continuando le cure", e già a dicembre 2022 aveva già annunciato che avrebbe annullato o posticipato i concerti previsti in Europa tra febbraio e luglio 2023.

A dicembre la cantante pubblicò un video in cui, tra le lacrime, spiegava i suoi problemi di salute: "È da tanto tempo che ho dei problemi di salute e non è facile per me affrontarli. Recentemente mi è stato diagnosticato un disordine neurologico molto raro che si chiama 'Stiff-person syndrome'. Colpisce una persona su un milione". "Non sappiamo ancora molto di questa malattia rara - aveva spiegato in quel video -, ma ora sappiamo che è la causa degli spasmi muscolari di cui soffro. Sfortunatamente, questi spasmi influenzano la mia vita quotidiana a vari livelli. A volte ho molta difficoltà a camminare e non sempre riesco a usare le mie corde vocali per cantare come vorrei".

Celine Dion non riuscì a nascondere le sue emozioni: "Mi fa male dirvi che non sarò pronta per riprendere il mio tour in Europa. Mi manca vedervi tutti, essere sul palco, esibirmi per voi. Do sempre il 100% quando faccio i miei spettacoli, ma non posso farlo adesso. Per raggiungervi di nuovo, non ho altra scelta che concentrarmi sulla mia salute e spero di essere sulla strada della guarigione".